Dreister Handy-Diebstahl in Worms

Worms. Unter einem Vorwand, kurz ein Handy zu benötigen, hat ein 19-Jähriger einem 22-Jährigen am Sonntagmorgen in einer Wormser Bar das Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der 19-Jährige gegen 6 Uhr in der Bar das Handy nicht zurückgegeben, sondern verließ die Bar in der Bahnhofsstraß und flüchtete. Der 22-Jährige konnte dem Täter nicht folgen, traf jedoch auf eine Streife der Wormser Polizei. Mit Hilfe seiner Angaben wurde der 19-jährige Beschuldigte durch die Beamten in der Kriemhildenstraße festgestellt und kontrolliert. Dabei konnte das Smartphone des Geschädigten aufgefunden und in der Folge wieder an diesen übergeben werden. Letztlich fiel noch eine Beschädigung auf, für die der 19-Jährige sich nun ebenfalls verantworten muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1