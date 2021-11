Mit mehreren Fällen von Trunkenheit am Steuer, zum Teil im Zusammenhang mit Unfällen hatte es die Polizei einmal mehr am Wochenende zu tun. Darunter lagen die gemessenen Atemalkoholwerte gleich in drei Fällen über einem Wert von 2,5 Promille, einmal sogar über 3 Promille. Ein 45-jähriger Mann aus Bad Dürkheim fiel am späten Samstagabend auf, weil ermit seinem Auto in Schlangenlinien unterwegs

...