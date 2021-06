Dreijähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Bensheim. Eine 31-jährige Autofahrerin hat in Bensheim (Kreis Bergstraße) ein dreijähriges Kind mit ihrem Auto angefahren. Das Kind sei nach dem Zusammenstoß so schwer verletzt gewesen, dass es von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Bei dem Unglück am frühen Sonntagabend sei das Kind zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Die Fahrerin und die Eltern des Kindes hätten einen Schock erlitten und seien psychologisch betreut worden. Für die Aufklärung des Unfalls wurde die Straße für mehrere Stunden gesperrt.

