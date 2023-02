Drei Verletzte und mehrere zehntausend Euro Schaden nach Autounfall in Walldorf

Walldorf. Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Walldorf auf die A 5 sind am Samstagabend mehrere Personen, darunter ein Kind, verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll eine Autofahrerin eine rote Ampel ignoriert haben und dabei mit einem bevorrechtigten Pkw zusammengestoßen sein. Dabei wurden die Unfallverursacherin, ihr neunjähriges Kind und der Fahrer des anderen Autos verletzt. Sie alle wurden in naheliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

