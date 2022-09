Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf B 45 bei Mauer

Mauer. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 bei Mauer am Mittwochabend sind drei Personen leicht verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war mit einem 16-jährigen Beifahrer in Richtung Sinsheim unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. An der Abfahrt Mauer-Nord wollte der 21-Jährige die Bundesstraße verlassen und Richtung Heidelberger Straße fahren. Beim Anfahren an der Haltelinie übersieht er einen entgegenkommenden Autofahrer und beide Fahrzeuge kollidieren im Einmündungsbereich. Der 64 Jahre alte Fahrer und seine 87-jährige Mitfahrerin sowie der 16-jährige Junge wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Die Abfahrt zur Heidelberger Straße und die Auffahrt zur B 45 mussten zweitweise gesperrt werden.