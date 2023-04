Drei Verletzte nach Unfall in Walldorf

Walldorf. Bei einem Verkehrsunfall in Walldorf am Mittwochvormittag sind drei Personen verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr an der Kreuzung der L273 und der L598 über Rot und kollidierte mit einer abbiegenden Autofahrerin, berichtet die Polizei. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Wagen des 22-Jährigen krachte durch die Wucht des Aufpralls in einen an der Ampel haltenden Kleintransporter. Die 61 Jahre alte Fahrerin sowie der 22-Jährige wurden ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bis kurz vor 14 Uhr war die Unfallstelle gesperrt, weshalb es zu Rückstau und Behinderungen im Verkehr kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1