Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Walldorf – Auto überschlägt sich bei Kollision

Walldorf. Auf der sogenannten Monsterkreuzung in Walldorf hat sich ein Auto bei einem Verkehrsunfall überschlagen. Nach Angabender Polizei wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt. Um kurz vor 19 Uhr kam es zwischen einem VW-Golf und einem Mercedes zu einer Kollision. Der VW-Golf fuhr auf der L598, aus Richtung St. Leon-Rot kommend in die Kreuzung ein und stieß dort mit einem Mercedes zusammen, der auf der L723 in Richtung Wiesloch unterwegs war. In der Folge überschlug sich der Mercedes und blieb auf der Seite liegen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Abschleppmaßnahmen musste der Verkehr im Bereich der Kreuzung bis circa 20.15 Uhr geregelt werden.

