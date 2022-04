Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 5

Walldorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 sind am Samstagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten zwei Autofahrer zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt anhalten, was eine 56-Jährige zu spät erkannte. Die Frau fuhr auf eines der Fahrzeuge auf, welches wiederum auf das Vordere geschoben wurde. Die Frau und die anderen beiden Autofahrer, ein 34-Jähriger und ein 48-Jähriger, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro.

