Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 5 nahe Bensheim

Bensheim. Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Zwingenberg auf der linken Spur verkehrsbedingt bremsen müssen. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf. Der vordere Wagen sei durch den Aufprall wiederum auf ein vor ihm fahrendes Auto geschoben worden. Sowohl der 29-jährige Fahrer des Wagens, der zuerst aufgefahren war, sowie ein 52-Jähriger in dem vordersten Auto und dessen 51-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden und wurde gegen Mittag wieder freigegeben. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 50 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1