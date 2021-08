Drei Verletzte bei Unfall

Schwetzingen. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Sonntagnachmittag in Schwetzingen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stießen an der Kreuzung der Mannheimer Straße und der L 599, die Brühl an Schwetzingen vorbei mit Hockenheim verbindet, zwei Fahrzeuge gegeneinander.

Die Polizei musste den Bereich für den Verkehr sperren. Eines der Fahrzeuge war gegen einen Ampelmast geprallt. Bei dem Unfall wurde daher auch die Ampelanlage beschädigt. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn den Nachmittag über reinigen.

Bei dem Unfall wurde auch eine Ampel beschädigt. © René Priebe

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden drei Personen verletzt. Zwei davon erlitten leichte Verletzungen, die dritte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. fab

