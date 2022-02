Drei Verletzte bei Brand in Seniorenheim

Frankenthal. Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Frankenthal in der Pfalz haben ein Heimbewohner und zwei Mitarbeiter eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer war am Donnerstagmorgen im Bad im Zimmer eines Bewohners ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch das schnelle Eingreifen der Belegschaft sei der Brand "glimpflich" ausgegangen, hieß es. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr alle Bewohner in Sicherheit gebracht und versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen Die zwei Mitarbeiter und der Bewohner erlitten dabei eine leichte Rauchvergiftung. Der Rettungsdienst brachte zwei der drei Verletzten in ein Krankenhaus. Warum das Feuer in dem Badezimmer des Seniorenheims ausbrach, war zunächst unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens war anfangs nicht bekannt.

