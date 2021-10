Drei Tote bei Absturz

Buchen. Bei einem Hubschrauberabsturz im Norden Baden-Württembergs sind drei Menschen ums Leben gekommen. Anfangs war unklar, ob es Vermisste gibt. Am Sonntagnachmittag sagte ein Sprecher der Polizei: „Wir gehe davon aus, dass in dem Hubschrauber ein Pilot und zwei Passagiere waren.“ Zur Identität der Toten konnte er noch keine Angaben machen. Der Helikopter Typ Robinson R44 mit vier Sitzen sei aus Richtung Osten gekommen.

Er war am frühen Nachmittag über einem Wald in Buchen – nahe der Grenze zu Hessen und Bayern – abgestürzt. Anwohner hatten ein Feuer in dem Wald bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei sperrte die Absturzstelle weiträumig ab. Zahlreiche Ermittler der Polizei, der Kriminaltechnik, Feuerwehr und ein Staatsanwalt waren vor Ort, so der Sprecher. „Es geht jetzt nicht mehr ums Suchen, sondern ums Bergen.“ Das werde sich vermutlich so lange in den Abend ziehen, dass die Feuerwehr das Gelände ausleuchten müsse.

Mit Ermittlungsergebnissen ist nicht allzu bald zu rechnen. „Das wird schon lange dauern, bis alle Spuren gesichert und ausgewertet sind“, erklärte der Polizeisprecher. Oft brauchen die Ermittler nach solchen Unfällen mehrere Tage, bis sie erste Vermutungen zur Unglücksursache veröffentlichen. Bis ein endgültiger Abschlussbericht vorliegt, vergehen meist einige Monate. lsw