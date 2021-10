Landau. Drei Kinder im Alter von sieben Jahren haben am Sonntag vermutlich an mehreren Autos in Landau die Mercedes-Sterne abgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bislang fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Den Ermittlungen zufolge dürfte von drei weiteren beschädigten Autos auszugehen sein. Die Geschädigten werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

