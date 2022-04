Drei Puten aus einem Garten gestohlen

Leimen. Unbekannte sind in einen Garten in Leimen eingebrochen und haben dort ein ungewöhnliches Diebesgut mitgenommen: drei Puten. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Einbrecher in der Nacht auf Gründonnerstag über die Eingangstür des umzäunten Grundstücks zwischen L 598 und B 3, südlich der Judenchaussee. Dessen Besitzer züchtete laut Polizei die Puten nicht für den Verzehr, sondern zu Wettbewerbszwecken bei Ausstellungen. Der Geschädigte gab an, dass es sich bei den entwendeten Puten um seine besten Tiere handelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wiesloch, unter der Rufnummer 06222 57090 zu melden.

