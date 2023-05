Drei Personen unter dem Einfluss von Drogen in Lampertheim aus Verkehr gezogen

Lampertheim. Drei Autofahrer sind in Lampertheim zum Samstag berauscht unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, stoppte die Polizei bereits am Freitagabend gegen 23.15 Uhr in der Römerstraße einen 24-jährigen Autofahrer, der Anzeichen auf den Konsum von Kokain zeigte. Daraufhin wurde man eine Blutprobe abgenommen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Ein weiterer 23-jähriger Pkw-Fahrer ist gegen 1.50 Uhr von Beamten in der Mannheimer Straße kontrolliert worden. Laut den Beamten stand dieser auch unter dem Einfluss von Drogen. In diesem Fall nahm die Polizei auch eine Blutprobe und stellte eine Anzeige.

Zuletzt hielten Streifenbeamte um 2.15 Uhr ebenfalls in der Mannheimer Straße eine 44-jährige Autofahrerin an, die nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen stand. Auch dieser Frau wurde Blut abgenommen und es kommt nun zu einem entsprechenden Strafverfahren.