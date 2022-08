Drei Personen nach Unfall nahe Annweiler schwer verletzt

Annweiler. Drei Personen haben sich bei einem Motorradunfall auf der B 48 am Mittwochabend schwer verletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, kam ein 18-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve zwischen Hofstätten und Johanniskreuz in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Biker zusammen. Beide Fahrer und ein 39 Jahre alter Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass zwei Rettungshubschrauber im Einsatz waren. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Bundesstraße 48 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1