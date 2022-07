Drei Personen durch Pfefferspray in Landau verletzt

Landau. Ein 20-jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße hat am Samstagmorgen in einer Landauer Diskothek Pfefferspray versprüht. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 20-Jährige zuvor mit einem, noch unbekannten, Gast in einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße gegen 4.30 Uhr in Streit und versprühte anschließend im dortigen Raucherbereich das Pfefferspray. Durch den Sprühnebel wurden drei Gäste verletzt. Sie klagten über Haut - und Atemwegsreizungen.

Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Landau unter der Rufnummer 06341/287 zu wenden.

