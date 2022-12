Über das Fahrradvermietsystem VRN Nextbike sind seit 2015 in der Region drei Millionen Ausleihen getätigt worden. Diese historische Marke wurde jetzt durch einen Kunden in Ladenburg erreicht, wie der VRN mitteilt. Für die Treue des regen Nutzers überreichte Geschäftsführer Volkhard Malik dem Mann eine RadCard Jahreskarte. Der Kunde, der kürzlich seine Promotion an der Uni Heidelberg abgeschlossen hat, nutzt VRN Nextbike laut Mitteilung oft für die letzte Meile zwischen Bahnhof und der Station in der Benzstraße auf dem Heimweg.

Die Nutzung des regionalen Mietradsystems nimmt laut VRN immer noch stetig zu. Allein im Jahr 2022 wurden insgesamt eine Million Ausleihen registriert. Ein neuer Monatsrekord wurde mit über 138 000 Ausleihen im Oktober erzielt, heißt es in der Mitteilung. Der nutzerstärkste Tag war der 28. Oktober mit einer Rekordmarke von 6100 Ausleihen.

Auch in Ladenburg ist das System ein voller Erfolg. Wie berichtet, wurde bereits im September eine Finanzierung des Angebots bis Ende 2025 beschlossen und damit die Zusammenarbeit verlängert. Die alten Mieträder wurden bereits durch Räder der neuesten Generation ersetzt. jei

Info: Mehr Infos unter www.vrnnextbike.de