Drei Männer überfallen 30-Jährigen in Lambsheim

Lambsheim. Drei noch unbekannte Männer haben am Montagabend einen 30-Jährigen auf dem Parkplatz "Nachtweide" in Lambsheim überfallen. Wie die Polizei miteilt, hielt der Geschädigte gegen 22 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz an und stieg aus. Daraufhin seien sofort drei maskierte Männer erschienen und hätten unter Vorhalt eines Messer und vermutlich einer Schreckschusswaffe die Herausgabe seiner Wertgegenstände gefordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer Männer trat dem 30-Jährigen daraufhin ins Gesicht. Die Täter erbeuteten ein Smartphone und 50 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie einem roten 3er VW Golf. Die Unbekannten waren etwa 25 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.