Drei Männer greifen 26-Jährigen in Weinheim an - Zeugen gesucht

Weinheim. Drei ihm unbekannte Männer haben in der Nacht vom 15. zum 16. August gegen 1.20 Uhr auf der Werderstraße in Weinheim einen 26-Jährigen körperlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, soll einer von ihnen den 26-Jährigen zunächst zu Boden geschlagen haben. Dort hat ein weiterer mit einer Art Seil auf ihn eingeschlagen. Dann soll das Opfer ein bis zwei Meter in die dortige Parkanlage gezogen worden sein. Im Laufe des Angriffes soll zudem einer der Männer ein Messer aus der Hosentasche gezogen und in der Hand gehalten haben. Das Messer soll hingegen nicht eingesetzt worden sein.

Der 26-Jährige konnte während des Angriffs aufstehen und Richtung Brücke Am Hauptbahnhof/Kappelenstraße flüchten. Die Unbekannten sollen ihn für kurze Zeit verfolgt haben. Der 26-Jährige ging wenig später zu seinem auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts Am Hauptbahnhof geparkten Auto. Beim Herausfahren aus dem Parkplatz auf die Werderstraße fielen ihm zwei der vermeintlichen Täter auf. Zu einem weiteren Aufeinandertreffen kam es nicht. Der 26-Jährige trug mehrere Verletzungen davon. Er musste sich ärztlich behandeln lassen.

Die Polizei Weinheim bittet nun Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Werderstraße und der dortigen Parkanlage gemacht haben, sich unter der Tel. 06201/10030 zu melden.