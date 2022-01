Drei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden nach Unfall beim Abbiegen

Römerberg. Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Römerberg. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 16.30 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer auf der Dudenhofer Straße nach links auf die B 9 abbiegen, als er ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, wodurch die Airbags ausgelöst wurden. Der Unfallverursacher, seine 44-jährige Frau und deren sechsjährige Tochter wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

