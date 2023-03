Drei Jugendliche auf Heimweg vom Mathaisemarkt überfallen - Verdächtige festgenommen

Schriesheim. Opfer eines Raubüberfalls sind drei Jugendliche in der Nacht auf Sonntag geworden: Die drei Heranwachsenden im Alter von 14, 16 und 19 Jahren waren in Schriesheim unterwegs und befanden sich auf dem Heimweg vom Mathaisemarkt. An der Haltestelle Bahnhof wurden die drei laut Polizeiangaben zwischen 0 und 0.30 Uhr von zwei Jugendlichen überfallen, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld erpresst.

Die Täter flüchteten anschließend und bestiegen eine gerade ankommende Straßenbahn. Nach Zeugenhinweisen konnten zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige durch Polizeibeamte noch direkt in der Bahn festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.