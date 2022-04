Weinheim. Nachdem ein Wasserrohrbruch in Weinheim drei Häuser in der Kurpfalzstraße überflutet hat, ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte das Wasser mithilfe der Stadtwerke durch die Leitungen abgeleitet werden, sodass kein weiteres Wasser austreten konnte. Die Einsatzkräfte befreiten die Häuser zunächst mit Wassersaugern und Tauchpumpen von dem Wasser. Gegen 16 Uhr hatte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle und konnte den Einsatz beenden.

