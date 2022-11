Bobenheim-Roxheim. Die Polizei hat am Samstagmorgen drei freilaufende Pferde in Bobenheim-Roxheim eingefangen. Die Tiere waren selbstständig aus ihrem umzäunten Auslauf ausgebrochen und gemeinsam in ein Wohngebiet gelaufen, berichten die Beamten. Sie konnten die Pferde in einem Hinterhof mit Parkplatz auffinden und an ihre Halter zurückgeben.

