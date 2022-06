Drei Fahrzeuge beteiligt - zwei Verletzte bei Autounfall in Speyer

Speyer. In Speyer ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Menschen gekommen. Ein 21-Jähriger habe von der B9 kommend beim Einbiegen in eine Straße ein Vorfahrtsschild missachtet und sei daraufhin zuerst mit einer aus Richtung Schifferstadt kommenden Fahrerin und anschließend mit einem aus Speyer kommenden Fahrer kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Zusammenstoß wurde in beiden Autos, mit denen der 21-jährige Unfallfahrer kollidierte, je ein Beifahrer schwer verletzt. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Laut Polizeiangaben besteht keine Lebensgefahr. Die Fahrer selbst blieben unverletzt. Bei zwei der drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge kam es zu einem Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 50 000 Euro geschätzt.