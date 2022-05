Drei Einbrüche in Speyer Süd – Zeugen gesucht

Speyer. Zu gleich drei Einbrüchen ist es in Speyer in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Süd gekommen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Windthorstraße und stahlen dort Bargeld, die Summe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Else-Krieg-Straße sowie in ein Bauunternehmen in der Windthorststraße gingen die Täter leer aus. Sie hinterließen jedoch einen Schaden, den die Polizei derzeit noch nicht beziffern kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232 1370 bei der Polizei Speyer zu melden.

