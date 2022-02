Drei beschädigte Fahrzeuge und zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Neustadt. Drei beschädigte Fahrzeuge und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag in Neustadt an der Weinstraße. Nach Angaben der Polizei übersah ein 77-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Branchweilerhofstraße einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Motorrad des 19-Jährigen rutschte nach der Kollision mehrere Meter über die Straße und kollidierte anschließend mit einem geparkten Fahrzeug, welches neben der Fahrbahn geparkt war. Der Motorradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 77-Jährige erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einer Klinik behandelt werden.

Die Fahrzeuge der Verkehrsunfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das geparkte Fahrzeug wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt, war jedoch weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von circa 15 000 Euro.