Drahtsperre auf Wanderweg entdeckt - Zeugen gesucht

Rhodt unter Rietburg. Wanderer haben am Sonntagmittag auf dem "Dr. Sprater-Pfad" im Pfälzer Wald bei Rhodt unter Rietburg eine Drahtsperre entdeckt. Nach Angaben der Polizei spannten Unbekannte den Draht vermutlich um ein Befahren des Waldweges durch Mountainbiker zu verhindern. Der Waldweg ist für Radfahrer gesperrt. Der Draht war rund 2 Millimeter dick und in einer Höhe etwa 1,20 Meter zwischen zwei Bäumen gespannt. Sollte ein Radfahrer in eine solche "Falle" fahren, kann dies lebensgefährlich sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323/9550 bei der Polizei zu melden.

