Doppelhaus brennt in Laudenbach

Laudenbach. Im Rhein-Neckar-Kreis hat die Feuerwehr am Dienstag zwei brennende Hälften eines Doppelhauses gelöscht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten sich die Bewohner aus dem Gebäude in Laudenbach retten. Beide Doppelhaushälften sind zurzeit nicht mehr bewohnbar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wie es hieß. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits von der rückwärtigen Seite eines Reihenhauses ausgebreitet, so die Polizei: „Ehe die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hatte, wurde bereits ein danebenstehendes Reihenhaus in Mitleidenschaft gezogen.“ lsw

