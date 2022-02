Doppelausstellung auf dem Hambacher Schloss zur Weimarer Republik

Neustadt. Eine Doppelausstellung auf dem Hambacher Schloss widmet sich vom 10. Februar bis zum 10. April der wechselvollen Geschichte der Weimarer Republik. Die Schau „Die Weimarer Republik. Deutschlands erste Demokratie“ spanne mit zeitgenössischen Fotografien, Plakaten und Zeichnungen den Bogen von der Gründung der Republik 1918 bis zu ihrer Zerstörung 1933, teilte die Stiftung Hambacher Schloss am Montag mit. Zeitgleich zu sehen sei die Wanderausstellung „Darüber lacht die Republik. Friedrich Ebert und ‘seine’ Reichskanzler in der Karikatur“ der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1