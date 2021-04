Mannheim. Im Rahmen seines 30-Bühnenjubiläums kommt DJ BoBo mit seiner Tour EVOLUT30N am 27. Mai 2023 nach Mannheim in die SAP-Arena. Auf drei Bühnen präsentiert er ab 20 Uhr ein Best-of der vergangenen 30 Jahre. Der Pre-Sale für das interaktive Live-Programm startet am Freitag. Karten sind erhältlich unter www.djbobo.ch und www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am Dienstag, 20. April, um 10 Uhr.

