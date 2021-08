Display misst Lärm von Motorrädern

Heiligkreuzsteinach. Die Straßen im Odenwald sind bei schönem Wetter vor allem an Wochenenden ein beliebtes Ziel von Motorradfahrenden – sehr zum Ärger vieler Anwohner. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag mitteilte, fahren auf der Kreisstraße (K) 4118 in Heiligkreuzsteinach täglich durchschnittlich rund 750 Kraftfahrzeuge. Teilweise werden an Sonntagen bis zu 700 Motorräder zusätzlich auf der Strecke von einem automatischen Leitpfosten-Zählgerät erfasst. Dies hat zu zahlreichen Beschwerden der Anwohner über den damit verbundenen Lärm geführt, der in großen Teilen von Heiligkreuzsteinach zu hören ist und gerade an den Ruhetagen am Wochenende als sehr störend empfunden wird. Dass von Motorrädern sehr hoher Lärm ausgeht, hat das Verkehrsministerium Baden-Württemberg durch eine Auswertung von Messgeräten belegt, so der Kreis.

Um an die Vernunft der Bikerinnen und Biker zu appellieren und um Rücksicht auf die Anwohnenden zu werben, hat der Kreis ein Motorradlärm-Display beschafft und am 19. August an der K 4118 in Betrieb genommen. Das Motorradlärm-Display misst über ein in einiger Entfernung stehendes Messgerät den Lärm und gibt bei erhöhten Werten eine direkte Rückmeldung auf dem Display mit der Anzeige „Leiser“. Durch die direkte Ansprache erhoffen sich die Behörden, ein Bewusstsein bei den Verursachern für die Problematik zu schaffen und auf eine angepasste Fahrweise der Motorradfahrenden hinzuwirken, hieß es.

Das Motorradlärm-Display zeigt an, ob der Krach zu laut ist. © Rhein-Neckar-Kreis

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat Motorradlärm-Displays als präventive Lärmminderungsmaßnahme auf mehreren Pilotstrecken erprobt, zur Serienreife entwickeln lassen und fördert die Anschaffung der Displays durch Kommunen und Landkreise mit 4000 Euro. Der Förderantrag des Rhein-Neckar-Kreises wurde positiv entschieden. Die Restkosten des Displays in Heiligkreuzsteinach von rund 13 000 Euro hat der Kreis übernommen.