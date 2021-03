  Digitaler Rundgang durch den Landtag mit Elke Zimmer

Stuttgart. Die grüne Landtagsabgeordnete Elke Zimmer, (Grüne) lädt am Mittwoch, 10. März, um 9.30 Uhr zum digitalen Landtagsbesuch ein: Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten können interessierte Bürgerinnen und Bürger einen virtuellen Rundgang durch den Stuttgarter Landtag erleben, vom Plenarsaal bis hin zum Bürger- und Medienzentrum. Im Anschluss steht Elke Zimmer noch für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Anmeldungen können per E-Mail an die Adresse Elke.Zimmer@gruene.landtag-bw.de gerichtet werden. Weitere Informationen gibt es unter elkezimmer.de auf der Internet-Seite der Grünen-Politikerin.

