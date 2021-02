Mannheim. Der Kreisverband Mannheim lädt mit der FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat alle Interessierten am 27. Januar zum liberalen digitalen Jahresauftakt ein. „Traditionen müssen sich anpassen!“, könnte das Motto der Veranstaltung sein, an der der Kreisverband und die Fraktion auch in diesem Jahr festhalten wollten, heißt es in der Mitteilung dazu. „Außerordentlich erfreut“ sei man darüber, dass man als Gastredner Christian Lindner MdB gewonnen habe. Birgit Reinemund gibt einen „kommunalen Ausblick“ ins Jahr 2021, die FDP-Landtagskandidaten Julia Schilling und Florian Kußmann sprechen und nach Lindners Rede wird eine Frage- und Diskussionsrunde angeboten. Anmeldung und Link gibt es per E-Mail an neujahrsempfang@fdp-mannheim.de oder unter www.cutt.ly/ejGmgqV

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren