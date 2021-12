Digitale Bürgerdienste des Rhein-Neckar-Kreises aktuell nicht erreichbar

Rhein-Neckar. Aufgrund gravierender Sicherheitslücken sind die Bürgerdienste unter http://rhein-neckar-kreis.de aktuell nicht erreichbar. Dies teilte die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises am Montagvormittag mit. Der Geschäftsbereich IT des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik bittet, den aktuellen Ausfall der Homepage zu entschuldigen. „Wir führen derzeit eine umfassende Fehleranalyse durch und hoffen, die Online-Bürgerdienste wieder zeitnah freischalten zu können“, so der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter des EBVIT, Clemens Gärtner.

