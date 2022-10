Landau. Bei Landau wurden am Montagmorgen 30 Liter Diesel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Mitarbeiter von einer Firma in der Lise-Meitner-Straße fest, dass an einem Fahrzeug der Tankdeckel abgerissen wurde. Das Fahrzeug war auf dem Firmengelände geparkt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06341/2870.

