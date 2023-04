Diesel aus mehreren Fahrzeugen in Walldorf gestohlen

Walldorf. Einem Lastwagen und einem Radlader auf dem Parkplatz in der Dietmar-Hopp-Allee in Walldorf ist am Wochenende Treibstoff aus dem Tank entwendet worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, brachen unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 8:00 Uhr am Montag gewaltsam den Tankdeckel des Lastwagens auf, um rund 50 Liter abzuzapfen. Dem Radlader, welcher auf demselben Parkplatz stand, wurde ein unbestimmter Betrag entwendet.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 300 Euro. Da beim Radlader bereits am vergangenen Wochenende ein Diebstahl festgestellt wurde, prüft die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesloch unter der Rufnummer 06222 570900 zu melden.