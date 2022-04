Diesel aus LKW in Altlußheim abgezapft - Festnahme

Altlußheim. Vier Männer haben es sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gersdorfer Straße an einem LKW zu schaffen gemacht und Diesel abgezapft. Dies teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Zeuge hat das Geschehen beobachtet und alarmierte umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die Personen. Das Tatwerkzeug ließen sie jedoch zurück. Bei der anschließenden Fahndung konnten mit Hilfe der Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die zwei Männer wiesen zudem deutlichen Dieselgeruch auf. Bei dem LKW stand noch ein Audi, mit dem die Männer unterwegs waren. In diesem befanden sich mehrere 20-Liter-Kanister, einer war bereits zum Teil mit Diesel gefüllt. Während der Fahndung konnte in der näheren Umgebung zum Tatort noch ein LKW mit aufgebrochenem Tank festgestellt werden, sowie ein weiterer PKW mit mehreren Kanistern. Die beiden Autos wurden durch die Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

