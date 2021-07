Diese vier Arbeitsfelder gibt es im Mobilitätspakt der Metropolregion

Rhein-Neckar. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Diese Gruppe kümmert sich um ein verbessertes Angebot von Bussen und Bahnen,damit noch mehr Menschen umsteigen. Damit sollen zugleich Schadstoff-und Lärm-Emmissionen sinken. Die Federführung hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit dessen Geschäftsführer Volkhard Malik an der Spitze.

Verkehrsmanagement

Die Autobahnen A 6 und A 61 umschließen im Grunde den Verkehrsraum, um den es beim Mobilitätspakt geht. Hier sollen bereits intelligente Lenkungssysteme je nach Verkehrslage den schnellsten Weg durch die Region aufzeigen. Der Auto- oder Lkw-Fahrer bekommt also frühzeitig gesagt, welche Strecken er aktuell besser meidet. Der Vorteil des neuen Systems: Es wird kompatibel zum Leitsystem, das die Stadt Ludwigshafen aktuell einführt. Dieses Arbeitsfeld führt das Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz.

Pendler- und Güterverkehre

Hauptaufgabe wird hier sein, das Mobilitätsmanagement der der Unternehmen in der Region auf Verbesserungsmöglichkeiten zu untersuchen. Außerdem bietet die BASF ein gutes Beispiel. Sie bietet ihren Mitarbeitern seit dem vergangenen Jahr ein Jobticket für die vergünstigte Nutzung des ÖPNV an. Das bedeutet einen potenziellen Zugang von 30 000 Pendlern zum öffentlichen Nahverkehr, verdeutlicht Schlusche. Hier gebe es noch ein weites Feld für weitere Unternehmen. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von den IHKs.

Regionale Mobilitätsaufgaben

Hier sieht der VRRN vor allem das Verkehrsmodell angesiedelt, das bereits zum Jahresende fertig sein soll und die realen Verkehrsströme abbilden soll. „Das erste grenzüberschreitende Modell. Kein anderes bildet die beiden Städte Mannheim und Ludwigshafen so ab, wie sie tatsächlich in Sachen Verkehr funktionieren“, beschreibt Schlusche das Alleinstellungsmerkmal. Hier lasse sich beispielsweise sehr konkret herausarbeiten, welche Folgen etwa die oft geforderte dritte Rheinbrücke tatsächlich auf den Verkehrsfluss der Region hätte. Aber auch die Baustellenkoordination ist in diesem Arbeitsfeld angedockt. Wobei der Verbandsdirektor einmal mehr vor Wundergläubigkeit warnt. Diese Runde, die zweimal im Jahr tagt, „verhindert nur das Schlimmste“. Der aktuell halb gesperrte Fahrlachtunnel zeige, wie schnell sich Entwicklungen ergeben, die kein Mensch absehen könne.

Die Kick-off-Veranstaltung kann live oder später im Internet verfolgt werden unter

https://www.youtube.com/watch?v=fcSN2z4rTdg