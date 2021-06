Diebstahlopfer wird zum Dieb

Schifferstadt. Auf ungewöhnliche Art ist ein Schifferstadter wieder in den Besitz seines Rades gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen einen Mann dabei beobachtet, wie er zwei aneinandergekettete Fahrräder in den Hof eines Anwesens schob. Als die Polizei vor Ort eintraf, erzählte der 24-Jährige, dass er in Speyer arbeiten würde und nach Feierabend mit seinem Fahrrad nach Hause fahren wollte – dieses aber verschwunden war. Er musste mit dem Zug vorliebnehmen. Am Bahnhof angekommen, entdeckte der 24-Jährige jedoch sein Fahrrad, das mit einem Schloss an ein anderes Rad angekettet war. Er nahm kurzerhand beide mit.

Bei der Überprüfung des anderen Rads kam heraus, dass es 2017 in Schifferstadt entwendet wurde. Den 24-Jährigen erwartet nun leider auch eine Anzeige wegen Diebstahls, da er das zweite Rad nicht hätte mitnehmen dürfen, so die Polizei.