Diebstahl von E-Shishas aus Tankstelle in Weinheim

Weinheim. Fünf Unbekannte haben am Donnerstagabend circa 70 E-Shishas aus einer Tankstelle in der Mannheimer Straße entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter gegen 18.25 Uhr die Kassiererin durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver abgelenkt, sodass die anderen Täter die E-Shishas in eine mitgeführte Tasche stecken

konnten. Hiernach verließen die fünf Unbekannten wieder die Tankstelle. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im hohen dreistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 zu melden.

