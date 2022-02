Diebstahl in Umkleidekabinen während Fußballtraining

Bellheim. Ein Dieb hat sich am Montagabend Zugang zu Umkleidekabinen auf einem Sportplatz in Bellheim verschafft und Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat während des Fußballtrainings in der Zeiskamer Straße zwischen 19 und 20.45 Uhr. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Region ist dies kein Einzelfall. Bereits zwei weitere Taten sind der Polizei bekannt, bei denen unbekannte Diebe in der Region während eines Fußballspiels in eine der Mannschaftsumkleiden eingestiegen und elektronische Geräte sowie weitere Wertsachen und Kleidungsstücke gestohlen haben. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist jedoch noch nicht geklärt.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl in Bellheim erbittet die Polizei unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.