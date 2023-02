Diebstahl in mehreren Schwimmbädern der Region - Mann festgenommen

Rhein-Neckar. Weil er in mehreren Freizeitbädern im Rhein-Neckar-Raum Spinde aufgebrochen und daraus Sachen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben soll, hat die Polizei einen Mann aus dem rheinland-pfälzischen Worms festgenommen. Wegen Fluchtgefahr sei der 32-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und ins Gefängnis eingeliefert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mann hat auch Autoschlüssel geklaut

Zeugen hatten ihn bei einer seiner mutmaßlichen Taten im Hockenheimer Schwimmbad beobachtet und die Polizei gerufen. In Schwimmbädern in Mannheim und Ketsch soll er ähnlich vorgegangen sein. Diebstähle in weiteren Bädern würden geprüft. In seiner Wohnung fanden die Ermittler unter anderem gestohlene Handys, Tablets und Bargeld. Der Verdächtige soll auch Autoschlüssel aus den Spinden entwendet und aus den Fahrzeugen auf dem Parkplatz Wertgegenstände gestohlen haben.