Diebstahl in Billard Pub in Worms aufgeklärt - Täter dank Videoüberwachung ermittelt

Worms. Einem 25-jährigen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag die Jacke und Pullover in einem Billard Pub in Worms geklaut worden. Wie die Polizei mitteilte hatte ein 25-jähriger Mann hatte gegen Mitternacht die Beamten verständigt, da ihm Jacke und Pullover gestohlen worden waren. Da das Lokal Videoüberwacht wurde, konnte der Täter schnell ermittelt werden. Der 32-jährige Beschuldigte wurde noch in derselben Nacht an seiner Wohnanschrift in Worms aufgesucht. Obwohl er die Tat bestritt, konnte sein Vater das gestohlene Diebesgut im Innenhof des Hauses finden und an die Polizeibeamten übergeben. Jacke und Pullover konnten somit an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1