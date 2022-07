Diebstahl eines Pedelec in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Geschädigter hat in Ludwigshafen festgestellt, dass sein Pedelec im Wert von 2 000 Euro gestohlen wurde. Wie die Polizei mitteilte, stellte er das Pedelec im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr am Donnerstag in der Liebigstraße, Höhe der Nummer 39b ab und verschloss dieses. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Fahrrad entwendet wurde.

Das Pedelec ist vom Herstellers Winora in der Farbe schwarz. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621/963-2222 zu melden.