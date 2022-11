Speyer. Am Montagmorgen ist in ein Haus in Speyer eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Unbekannten zwischen 08.30 Uhr und 11.50 Uhr durch die unverschlossene Haustür in das Wohnhaus. Darin entwendeten die Täter einen Umschlag mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06232 137-0.

