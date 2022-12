Landau in der Pfalz. Bei einem Diebstahl bei Landau in der Pfalz ist hochwertiges Elektrowerkzeug gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Zeitraum vom 02.12.2022 bis zum 05.12.2022 auf einer Baustelle in der Horststraße Werkzeug wie Winkelschleifer, Säbelsäge, Bohrmaschinen und eine Multipresse entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06341/2870.

