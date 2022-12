Waldsee. Diebe waren auf dem Campingplatz "Auf der Au" in Waldsee am Werk. Nach Angaben der Polizei wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 10. Dezember und Freitag, 23. Dezember, die Lagerbox der Photovoltaik-Anlage in einer Parzelle aufgebrochen. Die Diebe entwendet zwei 80Ah-Akkus und einen 24V-Wandler. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/4950 bei der Polizei zu melden.

