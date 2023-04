Germersheim. Auf den Waldparkplätzen neben der L 538 zwischen Bellheim und Westheim ist es in den letzten Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. So geschehen auch am Samstagnachmittag, zwischen 15 Uhr bis 19 Uhr. An zwei Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei jeweils die Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 bei der Polizei zu melden.

