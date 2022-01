Diebisches Trio gestellt - Beschuldigte stehlen Waren im Supermarkt

Die gestohlenen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. © Polizei

Rhein-Neckar. In den vergangenen Wochen ist es in einer Lidl-Filiale in Pleisweiler (Südliche Weinstraße) zu mehreren Diebstählen gekommen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Ermittlungen gerieten zwei Männer in das Visier der Polizei. Bei einer Warenanlieferung im Supermarkt hätten sie wiederholt Waren gestohlen. Die verständigten Beamten stellten daraufhin die Verdächtigen, die Staatsanwaltschaft Landau ordnete die Durchsuchung der Wohnungen an.

Einer der Beschuldigten lebt in Worms. Dort durchsuchten die Beamten die Wohnung des Beschuldigten und seiner Ehefrau. In der Zweizimmerwohnung und dem dazugehörigen Kellerraum fanden die Polizisten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Supermarktwaren seien zum Großteil noch original verpackt gewesen. Außerdem stellten die Beamten in der Wohnung rund 40 000 Euro Bargeld sicher. „Gegen die Frau und die beiden Männer wird ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet“, kündigt die Polizei in einer Mitteilung an.